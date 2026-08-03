Banco do Nordeste tem R$ 504 milhões para setor energético em Sergipe

Empresários e representantes de instituições do setor energético participaram da quinta edição do Sergipe Oil & Gas, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Durante os três dias de evento, que terminou na sexta-feira, 31, o público teve acesso a orientações de crédito com o Banco do Nordeste (BNB).

Em 2025, o Banco destinou R$ 453,6 milhões a projetos do setor energético no estado de Sergipe. E em 2026, o orçamento previsto é da ordem de R$ 504,1 milhões.

Em palestra na Arena Comercial, o gerente de relacionamento Corporate do BNB, Herberto Pereira, apresentou o papel da instituição na concessão de crédito sustentável, com financiamento a projetos do setor energético e de infraestrutura.

Ele destacou as linhas de crédito disponíveis para a cadeia produtiva do óleo e gás, que inclui grandes indústrias do setor e empresas de pequeno e médio porte, que atuam ou pretendem atuar em Sergipe nos próximos anos, em função dos projetos de expansão da infraestrutura de matrizes energéticas no estado.

“Apresentamos as linhas ofertadas pelo BNB, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Há opções de crédito disponíveis para financiar a implantação e modernização dos empreendimentos, com destaque para o segmento de óleo e gás. Os recursos são importantes para dar efetividade aos projetos de toda a cadeia produtiva envolvida, dos pequenos aos grandes projetos”, disse o palestrante.

Patrocinador do evento, o Banco do Nordeste esteve presente de modo integral na programação, com estande montado em área estratégica. No espaço, foram prestadas orientações sobre as linhas de crédito FNE Industrial, FNE Infraestrutura e FNE Serviços, entre outros produtos e serviços bancários.

“O BNB tem experiência no financiamento de projetos estruturantes e está preparado para apoiar esse novo ciclo de investimentos ligados ao setor energético, sobretudo nos segmentos de petróleo e gás natural. Então o evento serviu para detalhar informações e prospectar parcerias de crédito”, informou o gerente da agência Aracaju Centro, Franco Vieira.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), a maior parte das linhas de crédito apresentadas integra o Programa FNE Verde do BNB, que atende a todos os portes de beneficiários nas áreas urbana e rural, além do setor de infraestrutura.

“Em Sergipe, a matriz energética é diversificada e produz gás natural, energia eólica e solar. No BNB existem linhas de financiamento de longo prazo, a taxas de juros subsidiadas, que oferecem boas condições para os investidores em projetos dessa natureza”, reforçou o superintendente estadual do BNB, César Santana.

*O evento*

O Sergipe Oil & Gas é organizado pela empresa Austral Consultoria e conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesta edição, o evento reuniu mais de 90 expositores em rodadas de negócios, palestras, visitas técnicas e arenas dedicadas a Inovação, Comercial e ESG (Ambiental, Social e Governança). Entre os temas, estiveram as etapas de exploração e produção, transporte e refino, com destaque para a relevância do polo sergipano no cenário energético brasileiro, marcado por novos investimentos em águas profundas e ampliação da infraestrutura de gás.

Fonte: BNB