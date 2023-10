Banda Calcinha Preta cumpre promessa e doa cestas básicas em Simão Dias

Na manhã da última quinta-feira, 5, a Banda Calcinha Preta cumpriu uma promessa feita no Festival da Gente 2023, ocorrido no final de julho, e doou 2 mil cestas básicas a famílias carentes de Simão Dias. A ação ocorreu na quadra poliesportiva do Conjunto Centenário.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, as famílias beneficiadas foram previamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, por meio do CRAS I, CRAS II e CREAS.

“A ação solidária da Calcinha Preta faz parte do ato de homenagear a eterna integrante Paulinha Abelha, filha ilustre de Simão Dias e que por muitos anos fez história na banda de forró”, ressaltou a gestão municipal.

Já as cestas básicas foram adquiridas no comercio simãodiense com o cachê do show realizado em Simão Dias, conforme prometeu os cantores Daniel Diau, Bell Oliver, O’hara Ravick e Silvânia Aquino.