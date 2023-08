Banese adere ao Desenrola Brasil e oferece descontos para negociação de dívidas

O Banese aderiu ao programa de negociação de dívidas do Governo Federal ‘Desenrola Brasil’. Com a adesão à atual faixa 2 da iniciativa, o banco está oferecendo condições ainda mais acessíveis para que os clientes possam renegociar seus débitos com o banco e voltem a ter o nome positivado, a exemplo de desconto de até 100% nos encargos e juros da dívida, e parcelamento do valor negociado em até 120 vezes.

Para negociar as dívidas, o cliente deverá comparecer à Central de Negociação do Banese, instalada na agência Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins, das 10h às 16h, de segunda à sexta-feira, portando documento de identificação original (com foto).

Se preferir, o interessado pode ir até a agência onde possui relacionamento ou entrar em contato com as equipes de recuperação de créditos através dos telefones: (79) 3218-4641/ 3218-5525/ 3218- 1561/ 3218-5295/ 3218-1524.

“Somos um banco de fomento ao desenvolvimento, por isso, aderimos ao Desenrola Brasil, pois sabemos da importância do crédito tanto na vida da nossa gente, quanto para a economia. A equipe do Banese estudou a melhor solução financeira para oferecer aos nossos clientes, pois queremos que voltem a ter o nome limpo e a possibilidade de reorganizar a vida financeira familiar”, declara o presidente do Banese, Marco Queiroz.

O Programa

Lançado no mês de julho, o Desenrola Brasil tem como objetivo recuperar as condições de crédito de devedores que foram negativados entre 1° de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O programa está dividido em duas fases e, atualmente, está em execução a faixa 2, que engloba pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil com dívidas junto a instituições bancárias.

Débitos não negociados

De acordo com o Governo Federal, na faixa 2 do Desenrola não serão negociadas as seguintes dívidas: de crédito rural; com garantia da União ou de entidade pública; que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros; com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos; e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Cuidado com golpes

O Banese aproveita a oportunidade para reforçar, junto à população, que a instituição não envia SMS, direct pelo Instagram ou e-mail com links para negociação de dívida ou atualização cadastral. Também não liga para clientes solicitando dados pessoais e bancários, tampouco envia mensageiros até a casa de clientes para recolher cartões de débito ou crédito.

Fonte: Governo de SE