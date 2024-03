Banese anuncia antecipação da restituição do Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024, ano-base 2023, teve início na última sexta-feira, 15, e será realizada até o dia 31 de maio deste ano. E logo após declarar o tributo, os correntistas do Banese já podem contratar a linha de crédito do banco para antecipar até 80% do valor a receber.

Para realizar a operação de crédito, é necessário que o cliente indique o Banese como instituição financeira restituidora no momento da declaração. A antecipação do Imposto de Renda pode ser contratada até o dia 30 de agosto de 2024 nas agências, App, Internet Banking e Pontos Banese.

O pagamento do valor antecipado será feito em parcela única, e debitado da conta corrente do cliente na data do vencimento final da operação, ou quando o valor da restituição for creditado pela Receita Federal. A liberação do crédito está sujeita a análise e aprovação.

Segundo informações divulgadas pela Receita Federal, o pagamento das restituições será realizado em cinco lotes mensais, sendo o primeiro em 31 de maio e o último em 30 de setembro.