Banese e Detran lançam serviço para pagamento de taxas via Pix

Para oferecer mais comodidade e praticidade aos sergipanos na hora de realizar pagamentos de tributos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o Banese, em parceria com o órgão, lançou nesta quarta-feira, 5, um novo serviço: o Detran-Pix, que permite pagar impostos e tarifas do Detran de maneira instantânea. A solução está disponível para toda a população, não sendo exclusividade dos correntistas do banco.

“Sabemos que em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico, as pessoas buscam por agilidade nos serviços, inclusive nos bancários, para otimizar o cotidiano. Por isso, cada vez mais o banco tem investido para atender as demandas dos usuários, sem abrir mão da segurança”, afirma a gerente da Área de Serviços Bancários, Maysa Cruz.

O Gerente de informática do Detran-SE, Samuel Linhares, explica que para realizar o pagamento via Pix das taxas referentes aos serviços de veículos, habilitação, infrações de trânsito e multas, entre outros, o usuário deve acessar o site do órgão de trânsito através do endereço www.detran.se.gov.br, escolher o serviço desejado e gerar a guia de pagamento, que agora terá impresso também a chave Pix em QR Code.

O gerente salienta que o pagamento via boleto continua com o prazo normal expresso via código de barras, e que a chave Pix só é válida para o dia em que o boleto for gerado. A diretora-presidente do Detran-SE, Naleide de Andrade, ressalta que essa parceria com o Banese atende a uma antiga reivindicação dos usuários.

“O Detran-SE acompanha as mudanças e alia tecnologia às necessidades do cliente. O Pix é rápido, agiliza a efetivação dos serviços e tem mais segurança”, enfatiza a diretora-presidente.