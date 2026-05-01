Banese inauguram primeira unidade exclusiva de negócios em Lagarto

O Governo de Sergipe e o Grupo Banese inauguraram, na última quinta-feira, 30, em Lagarto, no CentroSul Shopping, a unidade ‘Banese +Negócios’, ambiente totalmente voltado para relacionamentos negociais das empresas do Grupo: o Banco, o Banese Card e a Banese Corretora de Seguros, em novo modelo de atendimento que integra varejo, alta renda e empresas de todos os portes. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, atendendo a clientes Pessoa Física e Jurídica, e disponibilizará todo o portfólio de produtos e serviços financeiros, como contratação de crédito, adesão ao cartão 100% sergipano, aquisição de seguros e/ou consórcios. A unidade não terá serviço de caixa executivo (transação com numerário).

Participaram da solenidade de inauguração o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; o presidente do Banese, Marco Queiroz; e o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, além de diretores, superintendentes e gerentes do Banese e das empresas do conglomerado; bem como autoridades.

“O Banese tem apresentado recordes em todas as áreas graças a uma visão coletiva de gestão, que transformou o Banco em um verdadeiro parceiro do sergipano. Hoje, o Banese vai até as pessoas promovendo uma gestão participativa e mais eficiente, e a prova disso é a inauguração desta nova unidade, que é diferente das convencionais, que deverá fortalecer os negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico da região Centro-Sul”, declarou o governador Fábio Mitidieri.

O prefeito Sérgio Reis, por sua vez, destacou a importância da presença constante do Banese no município, e ressaltou o diferencial no atendimento prestado pelo Banco à população que, segundo ele, faz com que as pessoas continuem sendo clientes satisfeitos da instituição. “Hoje celebramos a inauguração desta linda unidade que, tenho certeza, será um sucesso, pois atrairá novos clientes, gerará mais negócios e impulsionará a economia da nossa cidade”, previu o gestor municipal.

Ampliando a presença no município

A unidade Banese +Negócios não substituirá a agência do Banco em Lagarto, pelo contrário, ajudará a dar maior abrangência aos serviços prestados na região, e fará com que a instituição esteja ainda mais próxima da população do centro-sul de Sergipe, proximidade que tem sido intensificada pelo Banese, em todo o estado, nos últimos anos.

O diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral, explicou que o projeto rompe o modelo bancário tradicional ao adotar uma linguagem contemporânea que integra tecnologia, segurança, comodidade e aconchego. “Nosso objetivo, ao estarmos dentro do shopping, com um horário diferenciado do da agência, é facilitar ainda mais o acesso da população aos nossos serviços e, desta maneira, ajudar no desenvolvimento dos negócios”, evidenciou.

Dados do IBGE mostram que Lagarto possui PIB per capita aproximado de R$ 21 mil, um setor de serviços forte e uma agropecuária que se destaca no estado. Além disso, a cidade abriga um Campus e um Hospital da UFS. “O município é um importante polo econômico e educacional da região, e os números do IBGE comprovam isso. Por esses motivos decidimos inaugurar esse novo modelo de atendimento aqui, e neste belo equipamento que é o CentroSul Shopping, a quem desejamos vida longa e próspera”, declarou Marco Queiroz, relembrando que a cidade possui, além da agência bancária convencional, uma unidade especializada, o Banese +Agro.

Experiência de qualidade

A ambiência do Banese +Negócios foi construída para proporcionar uma excelente experiência ao usuário, promovendo maior conveniência, proximidade e praticidade. A estratégia permite zelar pela personalização do atendimento e fortalecimento do relacionamento com o cliente. “O Banco propõe novas perspectivas de diálogo para criar um ecossistema dinâmico e criativo, oferecendo uma experiência acolhedora e moderna, sem abrir mão da solidez, essência corporativa e princípios norteadores da instituição”, ressaltou Marco Queiroz.

Fonte: Governo de SE