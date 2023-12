Banese lança linha de crédito para servidores públicos com foco no verão

Já está disponível para os servidores públicos o Credi Verão, nova linha de crédito do Banese com valor fixo de R$ 2 mil, que poderá ser contratado a partir desta segunda-feira,11, sem observar a margem consignável do cliente.

O Credi Verão pode ser adquirido por servidores públicos efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas que recebem salário ou pensão em conta corrente do banco. O produto estará disponível para o público-alvo até 29 de fevereiro de 2024.

A contratação é fácil e sem burocracia, podendo ser feita nos canais de autoatendimento do banco (caixas eletrônicos, App Banese e Internet Banking), agências e correspondentes bancários da instituição. O cliente pagará o Credi Verão em até 12 vezes fixas mensais, a depender da data da contratação, e o valor devido será debitado em conta. Quanto antes o cliente contratar, mais prazo terá para pagar.

Este produto foi desenvolvido para que os servidores públicos possam curtir as festas que serão realizadas durante o verão sergipano, bem como o final de ano, com mais tranquilidade e de forma facilitada. A iniciativa também visa injetar recursos na economia local por meio do aquecimento das vendas no comércio e de outros intimamente ligados aos setores do turismo, lazer e entretenimento, além de gerar emprego e renda para os sergipanos.

A liberação do crédito está sujeita a análise e aprovação. É importante salientar que o Credi Verão estará disponível apenas uma vez para cada cliente.

Fonte: Banese