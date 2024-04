Banese prorroga prazo de ação para segurados do SergipePrevidência

O Banese prorrogou as condições especiais para contratação de crédito consignado e negociação de dívidas por segurados do Finanprev. Agora, os aposentados e pensionistas do SergipePrevidência têm até 14 de abril para aproveitar as taxas reduzidas e o prazo estendido nestas operações de crédito.

A prorrogação atende a pedidos de aposentados e pensionistas, e as contrações podem ser realizadas em qualquer agência do Banese ou nos canais de autoatendimento, como aplicativo (app), internet banking ou caixas eletrônicos do banco.

A campanha, com foco na promoção do bem-estar financeiro dos segurados do Finanprev, foi criada em março por meio da parceria entre o banco dos sergipanos e o SergipePrevidência como parte das comemorações pelos 18 anos deste órgão público. Durante a Semana Finanprev, que aconteceu de 18 a 22 de março, os aposentados e pensionistas do estado também puderam ter acesso a orientações sobre bem-estar financeiro, além de ganhar brindes e participar do café da manhã oferecido diariamente neste período no Espaço do Servidor Público.

Atendimento exclusivo

O Espaço do Servidor Público é uma unidade do Banese que oferece atendimento exclusivo e personalizado para servidores públicos, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas. Criado em 2023, o Espaço está localizado na Agência Antônio Carlos Franco, na capital sergipana, em frente ao Shopping Jardins.

Fonte: Governo de SE