Banese realiza Semana Finanprev para segurados do SergipePrevidência

O Banese, em parceria com o SergipePrevidência, realiza até a próxima sexta-feira, 22, a Semana Finanprev, que contará com ações e condições especiais voltadas para os segurados do órgão. A iniciativa acontece no Espaço do Servidor Público, localizado na agência Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins, e serão ofertados serviços como orientações sobre bem-estar financeiro, crédito consignado com taxas especiais e prazos estendidos, e negociação de dívidas com condições personalizadas.

Os aposentados e pensionistas também terão atendimento das equipes do Banese Card e Banese Corretora, além de ganhar brindes e participar do café da manhã que será oferecido para o público participante da ação. A Semana Finanprev integra a programação comemorativa pelos 18 anos do SergipePrevidência.

O Espaço do Servidor Público funciona das 8h às 17h. Os clientes que não puderem comparecer ao local poderão usufruir das mesmas condições especiais de crédito e de negociação de dívida em qualquer agência do Banese. As ofertas promocionais são válidas até o dia 31 de março de 2024, e o crédito está sujeito a análise e aprovação.

O diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral, explica que a iniciativa visa promover o bem-estar financeiro dos aposentados e pensionistas do Sergipe Previdência, bem como ofertar condições especiais para que estes clientes possam reorganizar a vida financeira e realizar projetos.

“Teremos um atendimento personalizado para entender a realidade de cada cliente e sugerir soluções para que ele tenha mais conforto financeiro. Essa é mais uma forma do Banese estar ainda mais próximo dos sergipanos, com atendimento de qualidade e especializado para quem busca o reequilíbrio econômico. A melhoria de vida dos nossos clientes é prioridade, pois quando eles crescem, o banco cresce também”, salientou o gestor.

