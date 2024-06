Barracão da Sergipe apresenta diversidade do ‘país do forró’

A Vila do Forró, no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, se caracteriza pela diversidade dos festejos juninos de Sergipe. Para quem gosta de curtir o mais autêntico ritmo nordestino, entre as opções naquele espaço, está o Barracão da Sergipe, que reúne atrações musicais e culturais, além de quadrilhas juninas. Na última quinta-feira, 06, por exemplo, teve apresentação da cantora Érica Barbozza, da quadrilha junina Pisa na Brasa e do cantor e compositor Joba Alves. A festa, que fez todo mundo ‘ariar a fivela’ e curtir o espetáculo junino, começou às 19h e prosseguiu até depois das 22h30.

O Barracão proporciona diversão e segurança para adultos e crianças, pois é um espaço amplo, acessível e acolhedor. Em comparação ao ano passado, o palco e a área de dança foram expandidos. Desse modo, para os amantes do forró, o Barracão já é um ponto de encontro obrigatório. Quem esteve lá assegura: é uma experiência ainda mais imersiva no forró, marca registrada das festas juninas. E o melhor: tem programação garantida durante os meses de junho e julho, de terça-feira a domingo. Vale destacar que a Vila funcionará sempre das 17h até as 23h.

O casal Josenilson dos Santos, de 70 anos, e Maria Nascimento, de 69, era pura disposição. Agarradinhos, o cabeleireiro, que também é sanfoneiro e zabumbeiro, e a dona de casa mostraram que dançam bem e que são apaixonados pelo ritmo nordestino. “Gostamos muito dessa época do ano e não perdemos a oportunidade de vir à Vila do Forró. Aqui, no Barracão, está muito bom. Aliás, já toquei muito aqui. Achei que o espaço está maravilhoso, maior”, destacou Seu Josenilson. Dona Maria, por sua vez, exaltou a programação e elogiou a cantora Érica Barbozza. Além disso, ela comentou sobre a decoração da Vila. “Está tudo lindo, encantador. Então, não vejo a hora de voltar de novo”, afirmou.

Quem também demonstrou entusiasmo com o Barracão foram as irmãs Maria Santos, que é pensionista, e a autônoma Jailma de Jesus Lima, mãe de Rafaella Evelyn de Jesus. As três são sergipanas, mas Maria veio de Santos, em São Paulo, onde mora, especialmente para aproveitar os festejos juninos na capital. “Todo ano, a gente está aqui. Parabenizo o Governo de Sergipe pelas melhorias na Vila do Forró e pela valorização da cultura sergipana”, disse Jailma. Maria Santos destacou que, com o espaço do Barracão da Sergipe ampliado, ficou muito melhor. “As atrações também estão excelentes. E tem a beleza e a tradição das quadrilhas juninas. Estou amando”, declarou. Já Rafaella salientou que a Vila do Forró, neste ano, está impressionante. “Tem até roda gigante”, apontou a jovem.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Fonte: Governo de SE