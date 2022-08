Barretão: Partida entre Riachão e Boquinhense termina com tumulto e agressões

Na tarde da última terça-feira, 24, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Boquinhense e Riachão empataram e 1 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Sergipano de 2022. O atleta Léo Rito abriu o placar para o time de Riachão e Deivid Coió empatou para os Boquinhense.

Contudo, de acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) o confronto terminou com tumulto e agressões entre jogadores. “O jogo não foi informado a esta unidade militar. Só ficamos sabendo do referido quando do início da briga generalizada. Duas pessoas foram detidas pelo Tático 71 e conduzidas à DERPOL para às medidas cabíveis”, relatou o órgão em nota.

Já a Federação Sergipana de Futebol não se pronunciou sobre o ocorrido.