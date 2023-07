Batistão comemora 54 anos com premiações e homenagens

Palco de jogos, apresentações musicais, o estádio Lourival Baptista completa 54 anos como espaço esportivo de referência no estado. No último domingo, 09, o governador Fábio Mitidieri comandou as comemorações com jogos comemorativos, premiação e homenagem aos times e atletas que já jogaram no Batistão e que fazem parte da história do estádio.

As atletas do Estanciando, único time que representou o estado no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, na Série A3, e o time da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), seccional Sergipe, abriram as comemorações com uma partida. Seguidas pelos ex-atletas do futebol sergipano da capital e do interior. “Com muita alegria, parabenizo o Estádio do Batistão pelos seus 54 anos de existência. Esse local há décadas testemunha partidas emocionantes e onde sonhos foram realizados e adversidades foram superadas, mostrando a paixão pelo esporte que pulsa em nosso estado”, afirmou o governador.

Fábio destacou a atuação de atletas e cronistas esportivos, os quais contribuíram para o fortalecimento do esporte local. “Foi graças a vocês que essa história ganhou vida e brilho. Vocês moldaram e construíram a essência do verdadeiro sentimento do esporte sergipano, trazendo alegria aos corações de todos. O esporte é uma jornada de altos e baixos, de vitórias e algumas derrotas. Porém, é por meio dele que aprendemos lições de disciplina, de superação e nos tornamos seres humanos melhores”.

Incentivo ao esporte

Para incentivar o esporte sergipano, o governo do Estado lançou, na última semana, o programa “Sergipe no Pódio” tem como objetivo incentivar o esporte de alto rendimento. Ele direciona atletas e técnicos a ter segurança de suas participações no alto nível das competições. Assim, as federações olímpicas podem indicar os seus melhores e principais atletas, para receberem passagens aéreas, representando o Estado em competições nacionais e internacionais. Para isso, o governo disponibilizará R$ 10.000,00 (dez mil reais) anualmente por federação. “Acredito na valorização do esporte sergipano como um instrumento de transformação social e educacional. Tenho plena convicção de que, por meio do esporte, formaremos grandes cidadãos, inspirando a disciplina, o trabalho em equipe e promovendo valores essenciais para o desenvolvimento de nossa sociedade”, ressaltou Fábio.

Representando a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, o secretário Executivo e ex-atleta, Washington Coração Valente, saudou todos os presentes, expressando sua imensa alegria em comemorar os 54 anos repletos de história do Batistão. “Ao longo desse anos de história do nosso querido estádio, houve vitórias e derrotas, mas faz parte da jornada esportiva. E hoje, pude realizar um de meus sonhos ao representar e valorizar os jovens atletas, buscando proporcionar mais oportunidades para que eles possam competir cada vez mais”.

Homenageados

O ex-atleta do Sergipe e do Itabaiana, Edmilson do Santos falou sobre a história esportiva. “Vivemos momentos fantásticos que ficarão eternamente em nossas memórias. O Estádio Lourival Batista sempre foi um dos melhores do Brasil, e tê-lo aqui em nosso estado é um símbolo do potencial de crescimento de Sergipe. Desejo que o nosso amado Batistão, esse grande monumento sergipano, continue a ser tratado com carinho e preservado. Ele representa nossa história esportiva e é um marco importante para todos nós”.

Locutor e narrador esportivo, Carlos Magalhães, agradeceu a homenagem e compartilhou memórias vividas no estádio Batistão. “Estou muito feliz de estar aqui presente, ao lado da minha família e das minhas filhas, celebrando os 54 anos do Batistão. Quando ele foi construído, se tornou uma referência nacional por causa de sua modernidade. Era uma obra maravilhosa desde então. Quero dizer também que o esporte possui uma ligação profunda com a comunidade sergipana, e gostaria de expressar meu agradecimento ao nosso jovem governador Fábio, que é um entusiasta e valoriza nosso esporte”.

Sobre o Batistão

Símbolo do esporte em Sergipe, o Estádio Lourival Baptista compõe a história de Aracaju e já está consolidado como espaço de lazer dos aracajuanos e sergipanos. Inaugurado há 54 anos, em 9 de julho de 1969, o espaço nunca havia passado por uma ampla reforma e agora passa a operar como uma arena multiuso, tendência de todos os novos estádios de futebol no Brasil que o credencia para receber além de partidas de futebol, atrações artísticas e eventos.

A principal praça de esportes de Sergipe de modernas instalações atende aos padrões disciplinados pela FIFA. O estádio Lourival Baptista foi inaugurado em julho de 1969 com um jogo entre a seleção Brasileira de Futebol e a seleção Sergipana. A pedra fundamental do Batistão foi lançada em 21/01/1968, antes do jogo decisivo do certame de 1967 entre Sergipe e Confiança. As obras foram iniciadas no dia seguinte com a demolição do antigo Estádio de Aracaju. Em seus primeiros anos, o Estádio Lourival Baptista recebeu grandes públicos, registrando públicos superiores a 30 mil pessoas nas décadas de 1970 e 1980.

No entanto, com o fim da geral e atendendo a novas determinações de segurança da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, sua capacidade foi adequada aos novos padrões de segurança. Ao longo de 54 anos, o estádio conheceu algumas reformas, nenhuma delas, porém tão abrangente quanto à reforma entregue em fevereiro passado e que presenteou os aracajuanos com a nova Arena.

Com a modernização, o espaço passa a receber um público de 15.575 pessoas dispostas em assentos monobloco com encosto (cadeiras). Um novo gramado, também atendendo aos padrões da FIFA foi plantado, assim como nova drenagem subterrânea e novo sistema de irrigação foram implantados.

Toda a fachada externa da Arena Batistão foi revestida com brises metálicos. No entorno do gramado, foi implantado proteção de vidro. O Batistão ganhou um novo e moderno Placar Full Color com 25,60 m². O Governo do Estado realizou ainda a reforma geral dos vestiários, a impermeabilização das marquises, a instalação de 21 catracas eletrônicas e a implantação de novo sistema de sonorização. Vestiários, cabines de rádio e televisão, camarotes e sala de comando foram climatizados e foram instalados sistemas de prevenção e combate a incêndio e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). As fachadas do Batistão serão iluminadas com lâmpadas LED.

A nova Arena Batistão conta com catracas eletrônicas e bilhetes informatizado. Foi implantado um sistema de acesso moderno e informatizado para evitar a evasão de renda, o mesmo sistema já implantado nas modernas arenas multiuso, inauguradas no Brasil, para a Copa do Mundo. Com a ampliação, o estádio ganhou três novos degraus de arquibancada, proporcionando um aumento de 1.600 lugares sentados na capacidade. Para atender os critérios de acessibilidade, foram construídos rampas e seis banheiros para pessoas com deficiência e implantados piso e mapa táctil. Foram construídas duas áreas reservadas para cadeirantes, cinco bancos de reserva, dois novos vestiários para juízes (masculino e feminino), pórticos nas ruas Campo do Brito (principal) e Cedro. De acordo com o representante da empresa responsável pela obra, Construtora MRM, em média 400 pessoas trabalharam na obra, que durou quase dois anos.

Fonte: Governo de SE