Bebê de três meses é encontrado sem vida em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 07, o Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para atender a uma ocorrência em uma área de invasão localizada na Orla Pôr do Sol, na região do Mosqueiro, em Aracaju.

No local, um bebê, do sexo masculino, de apenas três meses, estava sem vida. De acordo com os primeiros levantamentos, a suspeita é de que ele teria sido vítima de asfixia após os pais dormirem, acidentalmente, por cima dele.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames periciais.

Fonte: Fan F1