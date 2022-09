Bebê queimado por “líquido quente” morre no Huse

Um bebê de um ano de idade morreu na última quarta-feira, 28, após ter 32% da superfície corporal queimada por um líquido quente. A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), onde a criança estava internada desde o último sábado, 24.

De acordo com o Huse, o paciente foi vítima de queimadura de 2º grau superficial e profunda, provocada por líquido quente. A criança chegou a ser acompanhada pelas equipes multidisciplinares do Centro de Terapia Intensiva Pediátrico e da Unidade de Tratamento de Queimados, devido à gravidade do quadro de saúde, mas não resistiu.

A causa do óbito foi acidose grave e parada cardiorrespiratória. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

