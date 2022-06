Belivaldo autoriza mais de R$ 10 milhões de investimento para o Leste sergipano

Os moradores dos municípios de Riachuelo e Divina Pastora iniciaram as comemorações pelo São João, da melhor forma, recebendo investimentos do governo do Estado. Na última quinta-feira, 23, o governador Belivaldo Chagas esteve no município de Riachuelo, para autorizar a reestruturação de parte da Rodovia SE-160, entre Riachuelo e a sede de Divina Pastora. Além disso, Belivaldo assinou ordem de serviço para reforma da Praça Sizenando Abreu Silveira, em Riachuelo. As duas obras somam R$ 10.750.020,87 em investimentos.

“São recursos da ordem de R$ 10,5 milhões que estão estamos investindo aqui na recuperação da rodovia que liga Riachuelo a Divina Pastora e na construção de uma praça, além de termos aqui autorizado a pavimentação asfáltica em algumas ruas do município e a pavimentação em paralelepípedo. Portanto, nosso intuito é ajudar também no escoamento da produção. Aqui, a gente tem uma movimentação muito grande, não só com relação à produção ao estado, mas também ligada ao turismo religioso, que é muito importante. Assim, nesse primeiro momento, a gente está interligando essas rodovias com a recuperação asfáltica, para melhorar a trafegabilidade”, destacou o governador Belivaldo Chagas, que foi recepcionado com a apresentação da quadrilha Meu Sertão e do grupo folclórico Batalhão Reviver de Riachuelo.

A reestruturação de parte da Rodovia SE-160, com início no entroncamento da SE-245, do município de Riachuelo à sede do município de Divina Pastora, compreende extensão de 8 km. Serão investidos R$ 9.448.062,90.

A obra faz parte do Pró-Rodovias II, projeto de reestruturação das rodovias estaduais, para impulsionar a economia, a fim de gerar emprego e renda aos sergipanos.

Benefícios

A ação beneficia diretamente a população da região, ao tempo que irá impulsionar a economia dos municípios que têm como principais fontes de receitas a agricultura, a pecuária, além de indústrias de fertilizantes. A recuperação da rodovia promoverá o escoamento da produção de maneira eficiente e rápida, em uma rodovia segura, para os polos comerciais do estado e do país.

“Essa rodovia há anos vem aí causando transtornos para a comunidade, para todos que transitam, assim como para escoamento da produção agrícola, principalmente para a região Agreste”, pontuo prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, que agradeceu os investimentos.

Da mesma maneira, a prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg, que ressaltou que os investimentos na reestruturação irão favorecer também o turismo religioso. “Divina Pastora é uma cidade muito relevante para o nosso estado. Costumo dizer que é pequena, mas é gigante notável’. A rodovia que será reestruturada, graças ao governo do Estado, trará para nossa região, muito mais desenvolvimento, pois nós temos dezenas de peregrinações ao Santuário da Padroeira de Sergipe, Nossa Senhora Divina Pastora, além da Renda Irlandesa que atrai, também, turistas ao longo do ano”, agradeceu prefeita.

Para a moradora de Riachuelo Vanessa dos Santos, a reforma da pista será importante para quem faz o percurso de peregrinação à cidade de Divina Pastora.

“Realmente está precisando dessa obra. Acredito que depois de pronta, vai trazer mais segurança pra quem se desloca normalmente e pra quem faz o percurso de peregrinação”, revelou.

A obra de reestruturação de parte da Rodovia SE-160 será gerenciada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). De acordo com o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, a expectativa é chegar a 850 km de rodovias recuperadas no estado. “Nos últimos dias, nós tivemos mais de 15 ordens de serviço, para todo o estado. É governo do Estado pensando no estado como um todo. Então, ao final deste governo, espera-se que sejam reestruturados cerca 850 quilômetros. Temos uma malha viária na ordem de 2.125 km, recuperando esses 850 km, estamos restaurando 40 % de toda a malha viária do estado. Portanto, é um feito que há muito não se fazia”, enalteceu o secretário.

O secretário lembrou ainda que a região já recebeu por meio do Pró-Rodovias I, a recuperação da Rodovia SE-245, no trecho que liga a BR-101 (Pedra Branca/Laranjeiras) ao município. Além disso, executa a reestruturação, no trecho que liga Riachuelo ao Povoado Candeias (Moita Bonita), passando por Malhador. Ao todo, os dois trechos somam 32,3 km de rodovias e um investimento de R$ 17.773.700,01.

Praça

A reforma da Praça Sizenando Abreu Silveira envolverá uma área de 5.436,60 m², com 719,60 m² de área construída. No total, serão investidos R$ 1.301.957,97.

Segundo o prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, a reforma da praça era uma reivindicação antiga da comunidade que foi levada ao governo do Estado pela prefeitura.

“Será uma praça belíssima para família, com estrutura de lazer, com pista de skate e patins, academia ao ar livre. Tudo de melhor para atender a população”, disse o prefeito que agradeceu ainda a reforma da Rodovia SE-245, no trecho que liga a BR-101 (Pedra Branca/Laranjeiras) ao município.

A notícia da reforma da praça deixou a aposentada Valdira Cardoso dos Santos entusiasmada com o novo espaço de lazer local. “Vai ficar muito bonita. Logo na entrada da cidade, será o nosso cartão-postal”, declarou a moradora de Riachuelo.

Os serviços compreendem a adequação da praça para acessibilidade de pessoas com deficiência; construção de passeios, canteiros, área de convivência e paisagismo; criação de parque infantil com balanço, gangorra e gira-gira; 02 (dois) quiosques; instalação de mobiliário urbano como poste, bancos e lixeiras, construção de pistas de patins e skate; além de estacionamento.

Fonte: Governo de Sergipe