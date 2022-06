Belivaldo autoriza pavimentação em sete povoados de Simão Dias

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de vida para a população, o governador Belivaldo Chagas assinou na última sexta-feira, 3, no Povoado Sítio Alto, em Simão Dias, ordens de serviço para obras de pavimentação. Serão beneficiados sete povoados: Barnabé, Distrito Industrial, Sítio do Alto, Estrada da Vaquejada, Colônia Governador Valadares, Curral dos Bois e povoado Moco.

As obras fazem parte de um projeto que integra diversos municípios sergipanos, com a instalação de paralelepípedo granítico, correspondendo ao Lote 01 de um planejamento com valor geral de R$ 19.400.590,40. Nas sete comunidades rurais de Simão Dias serão R$ 4 milhões investidos, em uma área total de 30.769,50 m² e abrangendo 5.172,33 metros de extensão ao todo.

“Sítio Alto é uma comunidade quilombola que precisava ser vista, de uma atenção especial, assim como outras comunidades de Simão Dias. Aqui, recursos foram empreendidos para a construção de casas até a questão da água, e agora estamos trazendo pavimentação para garantir qualidade de vida para população. São investimentos que fazem parte de um pacote de R$ 19 milhões. No total, são mais de 40 milhões de reais só em pavimentação em paralelepípedo que vamos realizar em todo o estado, dando mais dignidade e cidadania para a população destas localidades”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

No Sítio Alto, a obra terá extensão de 1.400 metros e a pavimentação em paralelepípedo granítico se estenderá por 8.135,50 m². “Uma obra que será boa pra todos nós, especialmente para as crianças que poderão estudar com menos dificuldade. A gente agradece de coração”, disse dona Finha, líder comunitária do povoado Sítio Alto.

Já no Povoado Barnabé, serão em 3.000,00 m² de área e 500 metros de extensão. No Distrito Industrial,​ 8.400,00 m², com 1.400 metros. O povoado da Estrada da Vaquejada ​terá​ 500 metros de vias pavimentadas, com 3.000,00m² de área.

O povoado Colônia Governador Valadares terá 650 metros de pavimentação em uma área se 3.900,00 m². Já no Curral dos Bois serão 3.000,00 m² de área, com 500 metros de extensão. Já o povoado Moco, as obras contemplarão uma área de 1.334,00 m² e 222,33 metros de extensão.

O projeto é realizado pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

“Foram sete ordens de serviço, totalizando quase 31 m², com R$4 milhões investidos. Significa o olhar do governo do Estado para todos os municípios sergipanos. Hoje Sergipe vive um verdadeiro canteiro de obras, de norte a sul, são mais de RS 1 bilhão em obras no que se refere a pavimentação asfáltica, paralelepípedo e obras de edificação”, destacou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

Fonte: Governo de Sergipe