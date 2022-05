Belivaldo autoriza reforma da rodovia que liga Poço Verde a Tobias Barreto

Dando continuidade ao Pró-Rodovias II, o governador Belivaldo Chagas realizou na última sexta-feir, 27, a assinatura da ordem de serviço para obras de reestruturação da rodovia SE-290, em Poço Verde. O trecho vai do entrocamento com a SE-170, em Tobias Barreto, ao entrocamento com a SE-361, em Poço Verde, interligando as regiões Centro Sul e Sul, beneficiando o escoamento da produção agrícola e a geração de emprego e renda para população.

“Hoje é um dia histórico para mim. São quase R$ 52 milhões de reais para realizar essa obra com recursos garantidos do Tesouro do Estado. Portanto, assim como prometi fazer a rodovia que liga Tobias a Itabaianinha e já estamos fazendo com recursos do Tesouro e a rodovia que liga Tobias Barreto a Riachão, que já se encontra concluída, agora estamos com essa grande obra, nessa rodovia, com mais de 30 anos, que precisava ser praticamente reconstruída. A recuperação deste trecho vai levar ainda mais desenvolvimento emprego e renda para a região, facilitando o acesso à Bahia e o escoamento de produtos agrícolas, especialmente de milho, feijão e gado”, pontuou o governador.

A obra será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Dentro do Pró-Rodovias II, contempla a extensão de 55,96 km, fruto de um investimento de R$ 51.164.782,55. No total, deverão ser utilizadas mais de 47 mil toneladas em concreto asfáltico (CBUQ). “É o compromisso do governo do Estado para com essas duas cidades. Uma obra que proporcionará mais desenvolvimento, emprego e renda para a população”, disse o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.