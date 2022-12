Belivaldo entrega reforma do Mercado de Simão Dias

Nesta terça-feira, 20, foi inaugurada a reforma da Central de Abastecimento de Simão Dias, que levará mais conforto e segurança sanitária ao comércio na região. A solenidade contou com a presença do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana.

Segundo o Governo de Sergipe, a revitalização do Mercado de Simão Dias foi feita a partir de um investimento de R$ 18.729.074,70, que incluiu mais de 6 mil metros quadrados. Foram realizadas melhorias nas instalações hidrossanitárias, elétricas, de gás, de combate a incêndio e de drenagem. A reforma contemplou a construção de 122 boxes de carne, 24 de frango, 15 de suínos, 6 de ovinos, 50 de grãos, 13 de miúdos e 19 para lanchonetes.

Já o governador Belivaldo Chagas destacou que os investimentos representam a atenção do Governo do Estado com os anseios da população de Simão Dias e de toda a região. “O cidadão sem o título de propriedade é quase como existir e não ter a carteira de identidade. Agora, eu saio do Governo, mas essa ação vai continuar com o governador eleito, Fábio Mitidieri. Que bom estar concluindo meu governo trazendo várias obras para Simão Dias. Ainda temos vários serviços em andamento por aqui. No dia 28, faremos uma entrega simbólica no Clube Cultural Caiçara. Outro destaque foi a entrega do Ministério Público, em um prédio antes abandonado na cidade. Um excelente serviço prestado ao estado e região”, salientou.

As obras da Central de Abastecimento abrangeram substituição da cobertura existente, pintura total da estrutura metálica, execução de câmara fria, sistema de reuso de água e equipamentos de acessibilidade. Também foram implantados sistema de videomonitoramento CFTV (Circuito Fechado de Câmeras) e sistema de alarme para vigilância interna e externa do mercado.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, enfatizou o legado deixado pela gestão na forma de obras públicas. “Estamos entregando essa grande obra, o Centro de Abastecimento. É o mais completo, com grande capacidade de armazenamento. Já em relação à regularização, entregamos, em alguns conjuntos de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, cerca de 1,1 mil unidades, sendo as primeiras regularizações fundiárias no que se diz respeito a unidades habitacionais. E tudo começou com o governador Belivaldo Chagas. Tivemos outras várias conquistas nesse governo, na parte de ecoturismo, bem como de meio ambiente, infraestrutura (rodoviária e de saneamento básico). Então, entregaremos no dia 31 o Governo de Sergipe muito melhor do que encontramos”, finalizou.

“Foi um trabalho com um início complicado, mas que contou com o apoio logístico, financeiro e político do governador para conseguirmos realizar essas entregas. Nós, da Sead, priorizamos muito a questão do patrimônio, na qual já promovemos 800 regularizações e vários leilões. Ressalto que regularizamos os embargos do entorno, como também no mercado, e afirmo que já estamos trabalhando no projeto para que, ano que vem, sejam entregues 181 regularizações a mais na região”, sublinhou o secretário de Estado da Administração, Dernival Neto.