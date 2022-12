Em Lagarto, Belivaldo manda indireta para Valmir de Francisquinho

O governador Belivaldo Chagas esteve em Lagarto na última segunda-feira, 05, onde na oportunidade participou da reinauguração do agora frigorífico e abatedouro municipal D’Matta. Depois de seis anos fechado atendendo a recomendação do Ministério Público, a região terá novamente o abate de bovinos, nesta unidade, até 300 por dia.

Ao conceder entrevista ao radialista Lucas Brasil, na Eldorado FM, o governador disse ter sofrido muito com essa questão dos matadouros ao ponto de perder os cabelos. “Sofri muito com isso, colocaram a culpa em mim, perdi foi muito cabelo”, comentou Belivaldo. Mais adiante, ele mandou uma indireta para Valmir de Francisquinho ao dizer que: “Teve candidato que prometeu na eleição abrir os matadouros de Sergipe, o povo não acreditou e perdeu as eleições”.

No tocante as chuvas, Belivaldo disse que “mais uma fez tentaram fazer política com os fenômenos naturais, o que acaba sendo ridículo”, pontou. E completou:“O Governo está dando todo apoio necessário para as famílias de Tobias Barreto e regiões afetadas”, salientou.

Sobre as eleições 2022, o governador brincou: “No dito popular, fizemos barba, cabelo e bigode. A prova que vencemos por meio da coletividade, cada um contribuindo como pode e chegando a soma da vitória”, analisou o governador de Sergipe.

Abatedouro de Lagarto

O abatedouro e frigorífico D’Matta tem matriz em Ribeira do Pombal, na Bahia e possui 15 anos de mercado e teve o direito de concessão do mercado de Lagarto por 15 anos com prioridade de renovação. Ao todo serão gerados mais de 300 empregos diretos e indiretos e o mesmo já está abatendo. Na visita, o governador foi acompanhado pela prefeita Hilda Ribeiro e seu esposo, o deputado federal Gustinho Ribeiro.

Por: Lucas Brasil