Benefício de fevereiro do Cartão Mais Inclusão já está na conta

O Governo de Sergipe creditou, na última sexta-feira, 10, o benefício de fevereiro para as famílias atendidas pelo Cartão Mais Inclusão (CMais). O crédito pode ser utilizado para a aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. Recebem nesta data todas as modalidades do CMais: Alimentação (Emergencial e Permanente); Sergipe Pela Infância (SPI); e Sergipe Acolhe.

Por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), são investidos mais de R$ 1,8 milhão nesta parcela do programa, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Funcep), fazendo a diferença nas vidas de até 15 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em Sergipe.

CMais

Criado em 2020, o benefício do CMais Alimentação consiste no pagamento mensal – entre R$ 130 e R$ 200 – para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), em situação de extrema pobreza ou pobreza, e que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. O benefício é exclusivo para compra de itens alimentícios.

Além disso, desde 2022, foi adicionada ao programa a nova modalidade CMais – Sergipe Acolhe, voltado para crianças e adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da pandemia de Covid-19 em Sergipe, com pagamento mensal de R$ 500, até o alcance da maioridade civil, somadas a ações integradas de identificação, acolhimento e amparo.

Há ainda o CMais – Sergipe pela Infância (SPI), que vem sendo implementado desde agosto de 2021, de forma intersetorial com as áreas da Saúde, Educação e Assistência, e em parceria com os municípios. O benefício consiste no valor de R$ 130 por mês (para responsáveis por crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias) e três parcelas de R$ 200 (para gestantes).