Benefícios da hidromassagem para a sua vida

A hidromassagem é uma técnica muito conhecida por conta do relaxamento, mas o que muitas pessoas não sabem, são os outros inúmeros benefícios que ela traz para a nossa saúde e bem-estar. Na Banheiras Bom Banho você encontra os melhores modelos de banheiras de hidromassagem.

Trazer a hidromassagem para o nosso dia a dia é ótimo para a mente, corpo e alma e pode fazer isso da sua própria casa com banheiras que possuem jatos de água.

Hoje vamos te mostrar os principais benefícios da hidromassagem e o porquê adquirir banheiras que possuem essa modalidade. Veja a seguir:

O que é hidromassagem?

Antes de saber os motivos da hidromassagem ser benéfica, é necessário entender como ela funciona. A hidromassagem é uma massagem feita com uma mistura de jatos de água com ar. Normalmente com água em temperaturas quentes, variando entre 35 °C e 40 °C. É comum vê-la em banheiras, spas e ofurôs.

A sua intensidade de massagem e benefícios pode variar conforme a temperatura da água, tamanho, quantidade e força dos jatos. As banheiras comuns, por exemplo, possuem menos saídas de água, já os spas e ofurôs possuem mais.

Benefícios

Agora que já entende um pouco mais sobre o funcionamento da hidromassagem, está na hora de conhecer os benefícios dela. Confira:

Relaxamento

Como dissemos anteriormente, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas quando se fala de hidromassagem, é o relaxamento. E não tem como negar, é praticamente impossível não relaxar ao receber uma massagem estando em uma banheira com água quente.

Quando falamos sobre relaxamento, é tanto físico, relaxando músculos e tensões, como mental, aliviando sintomas de estresse e ansiedade.

Alívio de dores

A hidromassagem é muito utilizada por fisioterapeutas no alívio de dores musculares, já que a água quente e os jatos de água concentrados nas áreas tensionadas relaxam a musculatura.

Melhora a circulação do sangue

Para as pessoas que possuem pressão alta, diabete, ou problemas renais, cardíacos ou vasculares, a hidromassagem é ótima para amenizar o sintoma de má circularização do sangue. O que diminuirá a incidência de retenção de líquido, formigamento e dores causados pelo inchaço.

Auxilia no combate a osteoporose

Por fim, constantemente os especialistas indicam hábitos de hidroginástica para pessoas da terceira idade, isso porque uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), revelou que as pessoas que praticam atividades com hidromassagem tiveram seus ossos e músculos fortalecidos.

Devido a isso, praticar a atividade e tomar banho com banheiras de hidromassagem são uma excelente opção para o auxílio no combate à osteoporose.