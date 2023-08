Biblioteca Comunitária leva literatura à população de Tobias Barreto

O universo da liberdade proporcionado pela literatura passou a integrar um cenário conhecido pelo aprisionamento de pessoas. É que, desde 2019 a Delegacia Regional de Tobias Barreto conta com uma Biblioteca Comunitária. De lá até os dias atuais, mais de mil exemplares já passaram de forma rotativa pela estante que fica na unidade policial. A estimativa é de que entre 300 e 400 pessoas, que residem ou que passaram pela região, tenham sido impactadas pelo universo da literatura.

A iniciativa é de Elizeu Brasileiro, escrivão da Polícia Civil, que contou como pensou em criar o projeto na Delegacia de Tobias Barreto. “Eu me recordo que, em meados de 2019, estava passando pela Orla de Aracaju, quando vi uma geladeira com livros. Tinha uma mensagem sobre biblioteca ao ar livre. Quando vi essa geladeira, pensei como seria legal um instrumento semelhante na delegacia”, iniciou.

“Eu conversei com meu chefe na época, e ele comprou a ideia, ele autorizou. Então, eu procurei um parceiro na cidade que atua com móveis planejados, contei sobre a necessidade, e ele fez a estante. Nisso, eu passei a pedir livros às pessoas e passei nas escolas. Outro parceiro fez plotagem. As pessoas passaram a frequentar a delegacia para pegar e entregar livros e assim surgiu a biblioteca ao ar livre”, acrescentou o escrivão.

Elizeu Brasileiro considerou que o projeto tem trazido bons resultados em Tobias Barreto. “Acredito que o intuito do projeto está sendo atingido. A ideia é fomentar a leitura e ‘quebrar esse gelo’ da Polícia Civil. Então, o projeto tem o intuito de dar leveza ao trabalho policial, de mostrar que a instituição é plural e que acolhe as pessoas. A biblioteca mostra que a Polícia Civil também fomenta a educação e transforma pessoas”, ressaltou.

A iniciativa foi celebrada pelo delegado Francisco Gerlandio, titular da unidade policial. “Recebi com muito entusiasmo. A ideia mostra uma preocupação da Polícia Civil com a sociedade, que vai além do combate ao crime, contemplando também o engrandecimento cultural das pessoas. [O projeto] mostra que a Polícia Civil realmente se preocupa com a comunidade em todos os aspectos da vida coletiva”, reconheceu.

Rotatividade dos livros

Para dar maior autonomia e liberdade aos leitores, não há um controle. “Para que a pessoa, de forma livre e espontânea, pegue o livro. Mas, existe a sugestão de que a pessoa que pegue um livro, entregue um outro. Há um incentivo. A essência do projeto é fomentar a leitura e deixar na mente do leitor que a Polícia Civil é uma instituição que tem essa preocupação com a leitura”, contou Elizeu Brasileiro.

Doação dos livros

O escrivão idealizador do projeto destacou que as pessoas podem procurar a unidade policial para fazer a doação de livros. “A gente está sempre recolhendo livros, qualquer livro de literatura, história em quadrinhos, mas não livros didáticos. As pessoas podem comparecer na delegacia, tirar uma foto e também divulgar esse importante trabalho. É uma iniciativa muito importante para a sociedade”, explicou.

Fomentando a ressocialização pela leitura

Os livros que chegaram à biblioteca na Delegacia de Tobias Barreto também auxiliaram na busca pela ressocialização das pessoas que foram presas e encaminhadas à unidade policial. “Houve casos do preso chegar a ler três, quatro, cinco livros. O preso tinha essa solução de passar o tempo com a leitura, enriquecendo o conhecimento e fazendo com que a pessoa tivesse uma nova percepção de mundo”, lembrou Elizeu Brasileiro.

