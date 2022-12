Biólogos pedem ajuda para localizar peixe-boi-marinho ferido

Segundo o biólogo, Rodolfo Alves, coordenador da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) , Tupã foi localizado durante o monitoramento do peixe-boi Astro, no último sábado. Eles estavam juntos no litoral sergipano.

Ainda de acordo com o especialista, o atendimento do peixe-boi foi iniciado, mas ele fugiu. “O objetivo é localizar o animal para que ele possa ter tratado. Equipes da Bahia e de Alagoas já foram comunicadas da situação e estão fazendo um monitoramento para tentar localizá-lo”, explicou.