BNB aplica R$ 13 milhões em crédito para flores e plantas ornamentais em Sergipe

Produtores e comerciantes de plantas e flores financiaram R$ 13,3 milhões em contratos de crédito com o Banco do Nordeste (BNB), no estado de Sergipe. Os dados são de janeiro a dezembro de 2025. No primeiro trimestre deste ano, já são mais de R$ 1,1 milhão aplicado no setor produtivo, que virou referência na região Centro-Sul do estado.

O maior destaque é o segmento da produção de gramínea (grama), que responde por R$ 12,6 milhões em crédito em Sergipe, no ano passado. O valor representa 95,2% do total financiado. Em seguida estão a produção de plantas ornamentais, mudas e sementes, com R$ 326 mil (2,4%) e a produção de flores, com R$ 296,6 mil aplicados (2,2%).

De janeiro a março deste ano, a produção de grama totaliza R$ 984,9 mil em financiamentos (84,1%). Na sequência, estão a produção de flores (10,3%) e a produção de plantas ornamentais, mudas e sementes, com 5,2% do crédito destinado.

O produtor Gabriel Mota, do município de Boquim, tem 16 funcionários e fornece flores e plantas ornamentais há 15 anos a quatro estados: Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Com objetivo de investir no negócio, ele destaca a importância do programa de microcrédito do BNB, o Agroamigo. “Nossa área precisa de investimento em produtos para ampliar o fornecimento, então o microcrédito tem prazo grande para iniciar o pagamento, o que nos ajuda a respirar e procurar melhorias sempre”, diz o produtor.

Proprietária de uma floricultura em Lagarto, também na região Centro-Sul, Ana Larissa Santos explica que mudou do plantio sazonal para plantas ornamentais. “Plantas suculentas têm um ótimo mercado em Sergipe. Trabalho com elas na minha floricultura há três anos e sempre procuro inovar, buscar conhecimento para os clientes. Iniciei como produtora de culturas sazonais, porém me encontrei nas plantas ornamentais. E com apoio do BNB há 10 anos, sempre consigo novas maneiras de ampliar minha floricultura”, declara.

O agricultor Luís dos Santos produz flores e plantas ornamentais no Povoado Três Irmãos, em Boquim. “Após acessar a linha de crédito do Agroamigo, consegui impulsionar o meu negócio em torno de 70%. Comprei materiais para produzir, investi em mão de obra e melhorei a qualidade das flores para entrega aos clientes. A minha meta é alcançar novas metas nas linhas de crédito, para que conseguir investir ainda mais”, planeja.

Centro-Sul

O município de Boquim é o terceiro maior produtor específico de flores na área de atuação do BNB, com 127 propriedades registradas. Fica atrás somente de Gravatá, em Pernambuco (295) e Teófilo Otoni, em Minas Gerais (166). Os dados são de pesquisa do IBGE, feita em 2019, compilada pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene).

Outros dois municípios do Centro-Sul de Sergipe estão na lista: Lagarto (38 propriedades) e Ribeirópolis (10). A área compreende os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Segundo a gerente da unidade do BNB em Boquim, Priscilla Lyra, há uma forte correspondência entre o crédito aplicado e a expansão do setor.

“Aqui existe um grande público de empreendedores que investem em plantas e flores em suas propriedades ou montam floriculturas. Aqui na agência, por exemplo, há uma grande concentração de pequenos e médios produtores de plantas ornamentais, por isso o crédito e o apoio de forma geral têm crescido”, conta a gerente.

III Sinflor

A equipe da agência estará presente no III Simpósio Nordestino de Floricultura e Plantas Ornamentais (Sinflor), que será realizado de 5 a 7 de maio, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. Além de linhas de crédito, o Banco do Nordeste irá divulgar o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), que desenvolve uma frente de trabalho para expandir a policultura na região Centro-Sul do estado, com apoio às atividades que estarão em evidência no simpósio.

Patrocinado pelo BNB, o evento vai reunir pesquisadores, especialistas, empreendedores e empresários rurais e urbanos para discutir a cadeia produtiva da floricultura e plantas ornamentais, explorando o potencial no Nordeste. As primeiras edições foram feitas em Bananeiras (PB) e Petrolina (PE), com média de 163 participantes.

Sergipe no topo

Sergipe é o terceiro maior produtor específico de mudas de plantas ornamentais do Nordeste, segundo a pesquisa. Na região, 14,9% dos sítios e fazendas produtores de plantas ornamentais estão presentes no território sergipano. Logo à frente, estão os estados da Bahia (23,8%) e Pernambuco (18,2%).

O estado também é destaque na produção da categoria dupla “flores e plantas ornamentais”. Nessa pauta geral, Sergipe está na quarta posição, com 226 locais de produção. Em seguida, estão os estados da Bahia (968), Pernambuco (678) e Ceará (398).

Fonte: BNB