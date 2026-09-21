BNB assina R$ 10,5 milhões em contratos de crédito na Expo Glória

Assinaturas foram feitas na Carreta BNB, presente nos quatro dias do evento

Produtores e parceiros rurais prestigiaram a presença da Carreta BNB, agência itinerante do Banco do Nordeste, na Expo Glória, no Alto Sertão do estado. Durante o evento, realizado de 16 a 19 de setembro, o BNB assinou R$ 10,5 milhões em contratos de crédito.

Foram R$ 9,5 milhões em contratos para o agronegócio e R$ 1 milhão em financiamentos para agricultores familiares, por meio do programa de microcrédito rural do BNB (Agroamigo). Os recursos foram destinados à compra de tratores, capital de giro e custeio agropecuário.

O produtor Tiago Barreto trabalha com produção de milho e renovou crédito para compra de uma retroescavadeira, além de capital de giro para uma fábrica de cuscuz no município de Nossa Senhora da Glória. “A parceria com o Banco do Nordeste é muito boa, porque sabe atender bem o cliente. Sou empresário e produtor rural e tenho acesso ao crédito que preciso para investir”, disse.

Os produtores foram recebidos na estrutura da Carreta BNB. Além das assinaturas, a unidade ofereceu atendimento personalizado, levando serviços e informações sobre crédito e microcrédito para empreendedores e empresários da região. A carreta também sediou palestras do programa Agroamigo e, na estrutura do evento, equipes do Programa de Desenvolvimento Territorial do BNB (Prodeter) levaram orientações sobre acesso a capacitações e outras iniciativas de apoio.

“A presença do Banco do Nordeste na Expo Glória foi importante tanto como patrocinador do evento quanto como agente financeiro, com serviços de crédito e assinatura de contratos. A chegada da carreta aproximou ainda mais o BNB da comunidade local, dos empresários urbanos e rurais, porque o Banco ofereceu orientações e serviço financeiro de qualidade em uma excelente estrutura de atendimento”, declarou o superintendente estadual do BNB, César Santana.

Fonte: Assesoria