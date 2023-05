Boletim de ocorrência e guia para exame de causa da morte passam a ser feitos no IML

Com o objetivo de otimizar o atendimento às famílias que precisam fazer a liberação dos corpos de entes queridos no Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Civil passou a contar com um posto avançado para o registro do boletim de ocorrência e emissão de guia para a realização de exame necroscópico. Com o novo atendimento, as famílias não precisam mais se deslocar a uma delegacia para depois retornarem ao IML para a liberação do corpo.

De acordo com Vitor Barros, diretor do IML, antes as famílias precisavam se deslocar para a delegacia plantonista para o registro do boletim de ocorrência e recebimento da requisição de exame cadavérico, retornando ao Instituto Médico Legal para a liberação do corpo. “Com o boletim de ocorrência sendo feito no próprio IML, não se faz mais necessário que a família faça esse translado”, iniciou.

A partir do novo atendimento disponibilizado pelo IML, as famílias são acolhidas pelas equipes do Instituto Médico Legal e também da Polícia Civil. “Chegando no IML, as famílias são acolhidas e fornecem as informações necessárias. No próprio IML, temos servidores da Polícia Civil que fazem o registro do boletim de ocorrência e emitem a guia de exame necroscópico”, reiterou.

Victor Barros reforçou que o registro do boletim de ocorrência no próprio IML tem como objetivo melhorar o atendimento à sociedade. “Nós que estamos aqui no dia a dia sabemos que é doloroso que a família se desloque até aqui [a sede do IML] e termos que solicitar que procure uma delegacia para o registro do boletim de ocorrência. Para acabar com esse sofrimento, conseguimos junto à SSP esse registro no próprio IML”, reconheceu.

O escrivão da Delegacia-Geral, Marco Antônio, titular do Núcleo da Assessoria de Modernização e Inovação da Polícia Civil, o serviço é ofertado em um posto avançado da instituição localizado no próprio IML. “Possibilitando minimizar toda a logística que envolve a liberação do corpo, que demanda o registro de boletim de ocorrência e requisição do exame necroscópico”, informou,

Ainda conforme Marco Antônio, o posto avançado localizado no próprio IML vem passando por atualizações no protocolo de atendimento. “Estaremos avançando mais um passo para amenizar a logística, mas também para otimizar a prestação de informações. Iremos treinar os profissionais que fazem esse atendimento para que possam passar informações referentes a mortes decorrentes de acidentes com veículos”, complementou.

O titular do Núcleo da Assessoria de Modernização e Inovação da Polícia Civil especificou que, dentre essas informações, estarão aquelas referentes ao DPVAT. “Para poder dar essas informações às famílias sobre qual o prazo possui para solicitação do seguro, humanizando o atendimento e dando mais direito às famílias em condições economicamente vulneráveis”, acrescentou Marco Antônio.

Transporte para o IML

Ainda na perspectiva da melhoria do atendimento do IML para a sociedade sergipana, o Instituto Médico Legal também contará com um veículo para deslocamento das pessoas até a sede da instituição. “Iniciamos o processo de licitação no ano passado e temos a notícia de que o processo de licitação já tem empresa vencedora para o fornecimento de uma van com 17 lugares e adaptada para pessoas com deficiência”, revelou Victor Barros.

Conforme o diretor do IML, também já há previsão de entrega do veículo que irá auxiliar o transporte para a sede do Instituto Médico Legal. “Estamos apenas aguardando o prazo de entrega, que se encerra agora no mês de maio. Então, no mais tardar, em junho já teremos à disposição da sociedade essa van que irá realizar o translado dessas famílias para a nossa sede aqui em Nossa Senhora do Socorro”, concluiu Victor Barros.

Fonte: SSP