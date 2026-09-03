logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Boletim do El Niño aprofunda análise dos riscos climáticos em Sergipe

temponublado_Fotoigormatias_210426

O Estado de Sergipe, por meio do Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), divulga a terceira edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño (https://www.se.gov.br/secom/boletim_tecnico_el_ni_o), publicação que atualiza o cenário climático do estado e amplia o detalhamento dos possíveis impactos do fenômeno nos diferentes territórios sergipanos.

Produzido com base em dados oficiais e no monitoramento contínuo das condições climáticas, o boletim integra as ações do Plano de Contingência Estadual e reúne informações para subsidiar o planejamento e a adoção de medidas preventivas diante dos efeitos do El Niño

O principal diferencial desta edição é o aprofundamento da análise territorial. O boletim apresenta, para os oito territórios sergipanos, dados sobre precipitação, temperatura, evapotranspiração e situação de seca, além de detalhar os principais riscos e pontos de atenção de cada região. Entre os impactos identificados estão déficit hídrico, redução da umidade do solo, efeitos sobre culturas agrícolas e pastagens, diminuição da recarga de reservatórios e maior risco de incêndios.

A publicação também relaciona os municípios inseridos nas classificações de seca fraca ou moderada e apresenta orientações específicas para cada território, como monitoramento de reservatórios, uso racional da água, reprogramação da irrigação, elaboração de Planos Municipais de Contingência e preparação de alternativas de abastecimento emergencial.

O boletim mantém ainda as recomendações preventivas à população, com orientações relacionadas à hidratação, exposição ao calor, economia de água e cuidados com grupos vulneráveis, além das medidas destinadas aos municípios para prevenção de queimadas e preparação das Defesas Civis municipais.

Para receber alertas preventivos, informações de risco e orientações de segurança da Defesa Civil, a população pode enviar gratuitamente um SMS com o CEP para o número 40199.

Esta é a terceira edição da série de boletins elaborados pelo Comitê para acompanhar a evolução do cenário climático e apoiar gestores públicos, imprensa e sociedade na adoção de medidas de prevenção e resposta aos possíveis efeitos do El Niño em Sergipe.

Fonte: Infonet

Publicidade
Publicidade
Previous
Next