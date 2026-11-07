Boletim do El Niño chega à 7ª edição com dados atualizados

O Governo de Sergipe, por meio do Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), publicou na última sexta-feira, 6, a 7ª edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño 2026-2027. A iniciativa integra o acompanhamento permanente dos possíveis efeitos do fenômeno no estado e reúne informações que contribuem para orientar gestores públicos e a população sobre as condições climáticas e os impactos associados à estiagem.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, fenômeno que pode influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do Brasil. Em Sergipe, o monitoramento considera fatores como redução das precipitações, aumento das temperaturas, disponibilidade hídrica e riscos relacionados à seca, à produção agrícola e à ocorrência de queimadas.

A elaboração do boletim está vinculada à atuação do Cegec, responsável pela articulação estratégica dos órgãos estaduais no acompanhamento e enfrentamento de eventos climáticos extremos. As informações técnicas são subsidiadas pela Sala de Situação do El Niño, que reúne dados e análises para apoiar a avaliação de riscos e a atuação integrada do Governo.

Publicação

Nesta 7ª edição, o boletim ganha uma identidade visual renovada e mantém o acompanhamento dos oito territórios sergipanos, com informações sobre precipitação, temperatura média e evapotranspiração, além da classificação da seca por município. A organização dos dados permite observar as diferenças nas condições climáticas entre as regiões e acompanhar a distribuição das categorias de seca fraca, moderada e grave.

Entre as informações apresentadas estão os 14 municípios com decretos de emergência vigentes em razão da estiagem: Poço Redondo, Carira, Canindé de São Francisco, Poço Verde, Tobias Barreto, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Frei Paulo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Macambira, Pinhão e Tomar do Geru.

O acompanhamento da Operação Carro-Pipa também integra o conteúdo, com informações sobre a situação do atendimento nos territórios e as localidades que demandam apoio para o abastecimento de água.

Outro destaque é o monitoramento das seis barragens acompanhadas pelo Estado, com os respectivos percentuais de volume útil e classificação da situação dos reservatórios. A barragem Poxim-Jaime Umbelino de Souza, em São Cristóvão, registra 22,8% de volume útil e permanece em estado de alerta. Já a barragem Jacarecica I, em Itabaiana, está na classificação de atenção, com 47,3%.

Os demais reservatórios monitorados, Jacarecica II, Jabiberi, Governador Dionísio Machado e Governador João Alves Filho, apresentam situação normal, conforme os percentuais registrados no boletim. A apresentação desses indicadores permite acompanhar as condições dos reservatórios e reforça a importância do uso consciente da água.

As recomendações preventivas seguem presentes na publicação, com orientações sobre hidratação regular, cuidados com a exposição ao sol, economia de água e atenção redobrada a crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Para os municípios, são reforçadas medidas de prevenção a queimadas, limpeza de terrenos, armazenamento adequado de água e manutenção das Defesas Civis em prontidão.

Para receber alertas preventivos, informações de risco e orientações de segurança da Defesa Civil, a população pode enviar gratuitamente um SMS com o CEP para o número 40199.

A 7ª edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño integra a série de publicações periódicas do Cegec e reforça o trabalho do Governo de Sergipe de acompanhar o cenário climático, orientar a população e fortalecer as ações de prevenção diante dos possíveis efeitos do El Niño no estado.

Acesse a 7ª edição do Boletim Técnico do El Niño aqui.

Fonte: Governo de SE