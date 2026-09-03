Boletim Técnico do El Niño aprofunda análise dos riscos climáticos nos territórios sergipanos

O Estado de Sergipe, por meio do Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), divulga a terceira edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño (https://www.se.gov.br/secom/boletim_tecnico_el_ni_o), publicação que atualiza o cenário climático do estado e amplia o detalhamento dos possíveis impactos do fenômeno nos diferentes territórios sergipanos.

Produzido com base em dados oficiais e no monitoramento contínuo das condições climáticas, o boletim integra as ações do Plano de Contingência Estadual e reúne informações para subsidiar o planejamento e a adoção de medidas preventivas diante dos efeitos do El Niño.

O principal diferencial desta edição é o aprofundamento da análise territorial. O boletim apresenta, para os oito territórios sergipanos, dados sobre precipitação, temperatura, evapotranspiração e situação de seca, além de detalhar os principais riscos e pontos de atenção de cada região. Entre os impactos identificados estão déficit hídrico, redução da umidade do solo, efeitos sobre culturas agrícolas e pastagens, diminuição da recarga de reservatórios e maior risco de incêndios.

A publicação também relaciona os municípios inseridos nas classificações de seca fraca ou moderada e apresenta orientações específicas para cada território, como monitoramento de reservatórios, uso racional da água, reprogramação da irrigação, elaboração de Planos Municipais de Contingência e preparação de alternativas de abastecimento emergencial.

O boletim mantém ainda as recomendações preventivas à população, com orientações relacionadas à hidratação, exposição ao calor, economia de água e cuidados com grupos vulneráveis, além das medidas destinadas aos municípios para prevenção de queimadas e preparação das Defesas Civis municipais.

Para receber alertas preventivos, informações de risco e orientações de segurança da Defesa Civil, a população pode enviar gratuitamente um SMS com o CEP para o número 40199.

Esta é a terceira edição da série de boletins elaborados pelo Comitê para acompanhar a evolução do cenário climático e apoiar gestores públicos, imprensa e sociedade na adoção de medidas de prevenção e resposta aos possíveis efeitos do El Niño em Sergipe.

Fonte: Governo de SE