Bolsonaro tem reunião com embaixadores sobre segurança das urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou para esta segunda-feira, 18, uma reunião com embaixadores estrangeiros para falar sobre as eleições de 2022 no país. Ele já questionou diversas vezes a confiança do sistema eleitoral brasileiro, apesar de não apresentar provas que comprovem as acusações.

O encontro ocorre após uma reunião realizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, com representantes de outros países em maio. Na ocasião, o ministro reafirmou a segurança do sistema eleitoral e manifestou preocupação sobre os ataques às urnas eletrônicas.

Bolsonaro chamou, em junho, a reunião de Fachin de “estupro” contra a democracia. Durante o encontro, o presidente do TSE pediu que a comunidade internacional ficasse em alerta durante as eleições no Brasil.