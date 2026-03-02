logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Bombeiros de Lagarto atendem ocorrência de colisão envolvendo caminhões

Screenshot

Na manhã desta segunda-feira, 02, uma equipe do 5º Grupamento Bombeiro Militar (5º GBM) de Lagarto atendeu uma colisão envolvendo dois caminhões na Rodovia SE- 179,  que liga Simão Dias a Pinhão.

Com o impacto duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo informações do 5º GBM, um dos veículo fazia o transporte de animais.

Segundo o sargento Júlio César, os bombeiros isolaram a área, desligaram a bateria e auxiliaram na retirada de um dos caminhões para liberação do fluxo de veículos na pista.

Os animais foram recolhidos e ficaram sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual.

