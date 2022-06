Bombeiros e cães do CBMSE retornam após conclusão de buscas em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) encerrou na última sexta-feira, 03, a participação na operação realizada em Pernambuco. As buscas por desaparecidos durante as fortes chuvas que atingiram o estado foram concluídas e os bombeiros e cães do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC) da corporação retornam à Sergipe neste sábado, 04.

“A situação que encontramos foi de caos e a chuva persistiu durante todos os dias de buscas. Foram 126 mortos. Trabalhamos dia e noite e estamos retornando com a missão cumprida com êxito”, afirmou o chefe do SBRESC, subtenente Elielson Silva.

Três bombeiros e dois cães de Sergipe foram enviados para Pernambuco na última segunda-feira, 30, onde atuaram durante quatro dias. Ao todo, participaram da operação 70 bombeiros e 12 cães de 11 estados. Foram realizadas frentes de trabalho em vários locais como a Vila dos Milagres, no Recife, o Curado, em Jaboatão dos Guararapes, e o município de Camaragibe.

Fonte: Governo de Sergipe