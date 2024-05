Bombeiros militares de Sergipe que estão indo ajudar em resgates no RS sofrem acidente de trânsito na Bahia

Quatro dos nove bombeiros militares de Sergipe e um cão farejador, que estão a caminho do Rio Grande do Sul, para ajudar no resgate e cuidados com as vítimas das enchentes causadas pelas chuvas, sofreram um acidente no KM 660 na BR-116, na cidade de Jequié (BA), na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não houve feridos. Ainda não há informações sobre como ocorreu o acidente, mas a viatura chegou a capotar.