Boquim: Programa de inseminação artificial atinge 67% de taxa de prenhez

O programa do Governo do Estado de Inseminação Artificial por Tempo Fixo (IATF) tem se consolidado como uma técnica eficiente para a reprodução bovina, em diversas regiões do Estado. No município de Boquim, localizado na região centro sul de Sergipe, o programa tem obtido resultados notáveis, com uma taxa de prenhez de 67%. Isso indica o sucesso e a viabilidade da técnica, contribuindo para o aumento da produtividade e qualidade do rebanho bovino na região. A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), tem se destacado no incremento e implementação de programas de IATF, com o intuito de melhorar a eficiência reprodutiva das vacas leiteiras e de corte.

O alto índice de taxa de prenhez alcançado em Boquim por meio da IATF traz benefícios significativos para a pecuária local e a economia da região. “Com mais fêmeas prenhes, a expectativa é de que haja um aumento no número de bezerros nascidos, o que por sua vez contribui para a renovação e o crescimento do rebanho. Além disso, a introdução de características genéticas superiores nos animais resulta em bovinos mais produtivos e saudáveis, gerando valor tanto para os criadores, quanto para os consumidores. E a utilização de tecnologias avançadas fortalece a reputação da Emdagro, como uma instituição comprometida com a inovação e a melhoria contínua da cadeia produtiva da pecuária”, destacou o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos.

A detecção precoce da gestação é crucial para a administração adequada do rebanho. “Ela permite identificar vacas que não conceberam, possibilitando uma rápida reação com novos protocolos reprodutivos ou intervenções veterinárias. Além disso, a confirmação da gestação possibilita a separação de vacas gestantes para um manejo diferenciado, garantindo o bem-estar das mães e dos fetos, e contribuindo para o sucesso geral do programa de reprodução”, explicou a coordenadora de Pecuária da Emdagro, a médica veterinária Izildinha Dantas.

Para ela, a precisão do diagnóstico gestacional aumentou significativamente, permitindo uma identificação mais rápida e confiável das vacas prenhes e vazias. Isso resulta em uma melhor administração do rebanho, redução de custos com repetições de inseminação e otimização dos recursos disponíveis. “A integração de métodos tecnológicos, como ultrassonografia e exames hormonais, tem se mostrado uma abordagem eficaz para aumentar a precisão e a eficiência da detecção gestacional”, disse.

O produtor rural Gilvan Santos Silva, do povoado Pimenteira, em Boquim, não esconde sua satisfação pelo resultado apresentado. “Aqui na minha propriedade eu obtive 50% de vacas prenhas. Sei que em outras propriedades esse número ultrapassou os 60%. Atribuo o resultado à qualidade do material fornecido pela Emdagro e também ao manejo que faço das minhas vacas, com ração de qualidade pela manhã e à noite. Estou muito feliz com o programa e espero continuar inseminando minhas outras dez vacas”, comemorou

IATF

A IATF é uma técnica reprodutiva que envolve a administração controlada de hormônios para sincronizar o ciclo reprodutivo das fêmeas bovinas, permitindo a inseminação em massa, em um curto período de tempo. Essa abordagem oferece uma série de vantagens, como aumentar a taxa de concepção, otimizar o uso de sêmen de touros geneticamente superiores e reduzir o intervalo entre partos. Além disso, ela permite maior planejamento e organização para os criadores, resultando em uma produção mais eficiente.

O sucesso desse programa contribui para o fortalecimento da pecuária local e serve como exemplo para outras regiões, interessadas em adotar essa abordagem moderna e eficiente para a reprodução de bovinos.