“Bora viver”, escreveu influencer poucas horas antes de morrer em acidente

Poucas horas antes de morrer, o influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Souza, 22 anos, fez uma postagem em uma rede social na qual celebrava a vida. “Bora viver”, diz a publicação, acompanhada por um clipe com diversas fotos dele. Ele tinha mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Lucas morreu na madrugada do último sábado (22) após capotar o carro que dirigia em uma rodovia de Goiânia (GO). Segundo a mãe dele, o influenciador havia acabado de sair de um evento.

Nascido em Goiânia, Lucas estava no penúltimo semestre do curso de medicina veterinária. Em seu perfil no Instagram, demonstrava paixão pelos animais, especialmente por cavalos. O estudante também gostava de esportes e postava fotos na academia e jogando futebol.

O influenciador era fã de música sertaneja e postava diversas fotos em eventos relacionados a esse tipo de música. No post em que a mãe dele, Sandra Nunes, anuncia a morte de Lucas, a cantora Ana Castela comentou com um emoji de choro.

“Agora ficou só o vazio, as roupas dele e muita dor. Muita dor eu ‘tô’ sentindo, vocês não têm noção do jeito que tá doendo”, disse Sandra em um vídeo. “Ele era um menino muito abençoado, muito alegre, o menino que só queria o bem de todo mundo, um menino de coração grandioso, o menino que nunca me deu trabalho com nada”, acrescentou.

Em maio, o influenciador publicou uma homenagem para Sandra no Dia das Mães. “Passando só pra dizer que te amo muito, e se pudesse escolher, escolheria você outras 10000000000000000 vezes. Feliz dia das mães”, escreveu.

Em dezembro do ano passado, Lucas postou a foto do momento em que comprou um carro, um Volkswagen Polo Track. Não há informações se esse foi o veículo no qual ele se acidentou.

