Botafogo anuncia contratação do atacante lagartense Diego Costa

Na noite do último sábado, 12, o Botafogo anunciou a contratação do atacante lagartense Diego Costa. A ação ocorreu por meio da divulgação de um vídeo do atleta nas redes sociais do time.

“Fala, família botafoguense! Muito feliz por ter sido escolhido para fazer parte da família. Valeu! Um abraço, nos vemos em breve”, declarou Diego Costa que estava sem clube desde que saiu do Wolverhampton da Inglaterra, chegando a ser sondado pelo Vasco.

Durante a semana passada, a diretoria alvinegra não confirmava a busca por atacante, mesmo depois da lesão de Tiquinho Soares. Contudo, as ofertas recebidas para a contratação do argelino Slimani não agradaram o time e as conversas não avançaram.

Naturalizado espanhol, Diego Costa já passou pelos times do Lagarto, Atlético de Madrid, Chelsea, Penafiel, Braga, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, Wolverhampton e Atlético Mineiro.