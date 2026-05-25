BPATI prende em Lagarto foragido da justiça por crime sexual

No último final de semana, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operação de Ações Táticas do Interior (BPATI), prendeu um homem foragido da justiça por crime sexual, em Lagarto.

Segundo informações, os militares foram informados por terceiros de que na região havia um foragido da justiça pelo cometimento de crime sexual.

Os policiais levantaram mais informações sobre a localização e dirigiram-se até o endereço denunciado. Quando a equipe chegou ao local indicado, deparou-se com o suspeito na garagem da casa.

Após contato e consulta de dados, foi constatado que em seu desfavor havia um mandado de prisão.

Diante dos fatos, o suspeito foi direcionado as autoridades competentes.