BPR registra dois acidentes durante fim de semana em Sergipe

Durante o final de semana em que se comemorou o Dia das Mães, no período de 08 a 10 de maio de 2026, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) registrou dois acidentes nas rodovias estaduais de Sergipe. Desses duas pessoas ficaram feridas e uma morta.

Na sexta-feira e no sábado, felizmente, não houve registro de sinistros de trânsito nas rodovias estaduais.

Já no domingo, 10, foi registrado um sinistro na rodovia SE-100, no povoado Abaís, em Estância, envolvendo uma colisão traseira entre uma motoneta e um veículo de passeio. Com o impacto duas pessoas acabaram feridas.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas a uma unidade hospitalar. O condutor do veiculo recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo devidamente autuado conforme prevê a legislação de trânsito.

Ainda no domingo um outro acidente, esse de maior gravidade, foi registrado na rodovia SE-245, no município de Telha. Uma colisão frontal entre uma motocicleta e uma ambulância, deixou uma pessoa morta.