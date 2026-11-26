A realização do Ironman Sergipe neste domingo, 29, provocará interdições no trânsito em trechos da Rodovia SE-100, entre o Mosqueiro, em Aracaju, e a Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, além de vias que integram o percurso urbano da competição. Os bloqueios começam às 4h e serão coordenados pela Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), em conjunto com os demais órgãos envolvidos na operação.

A prova terá largada às 5h, no Antigo Atracadouro do Mosqueiro, e chegada prevista para cerca de 13h55, na Orla de Atalaia. A organização estima a participação de aproximadamente 1.300 atletas, dos quais mais de 93% são de fora de Sergipe. Com familiares e acompanhantes, a expectativa é de cerca de 5 mil pessoas circulando pela cidade durante o evento.

SE-100

O BPRv fará a interdição total da SE-100 no trecho entre o Mosqueiro e a Caueira. O bloqueio ocorrerá em quatro pontos de controle: na entrada e na saída da Orla Pôr do Sol; na SE-170, no acesso ao povoado Duro, em Itaporanga d’Ajuda; e nas imediações do posto policial da Caueira.

O comandante do batalhão, tenente-coronel Aldevan Silveira, disse que a medida busca garantir a segurança dos atletas e dos demais usuários da rodovia. “O bloqueio será total nessa região, do Mosqueiro até a Caueira”, afirmou.

Moradores da região poderão entrar ou sair de suas residências mediante identificação às equipes policiais. A liberação será feita conforme as condições de segurança e a passagem dos atletas.

Para evitar retenções, a orientação é que os motoristas que precisarem se deslocar entre Aracaju e a região de Estância utilizem a BR-101. A mesma recomendação vale para quem pretende acessar as praias da Caueira, do Abaís e do Saco ou seguir em direção à Bahia.

O BPRv empregará cerca de 60 policiais militares na operação, com reforço do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), totalizando 102 agentes. A rodovia estadual será liberada assim que o último atleta passar pelo trecho. “Será liberado o mais rápido possível. Assim que o último atleta passar, a rodovia estadual será liberada”, reforçou o comandante.

Percurso urbano e rotas alternativas

Na capital, os bloqueios acompanharão o trajeto da competição, que começa no Antigo Atracadouro do Mosqueiro e inclui trechos da Avenida Santos Dumont, da região do Mosqueiro e da Avenida Tancredo Neves, seguindo por outros pontos da cidade até a Orla de Atalaia.

O cronograma encaminhado pela organização identifica referências como a Ponte Joel Silveira, as rotatórias do Portal do Sol, Parati e Mosqueiro, a região da AABB, a Cinelândia, os Arcos, o Hotel Sesc, o Terminal de Atalaia e os trechos da Avenida Tancredo Neves próximos à Beira-Mar. Também estão indicados pontos como o Viaduto do DIA, o Mercantil e a região da Universidade Tiradentes (Unit).

O BPTran mobilizará mais de 100 policiais militares, além de motocicletas e viaturas distribuídas ao longo do percurso. Segundo o tenente Aquino, da Seção de Planejamento Operacional e Instruções do batalhão, as equipes estarão posicionadas especialmente nos pontos considerados mais sensíveis da etapa de ciclismo, quando os atletas passam em maior velocidade. “Fizemos várias reuniões com os organizadores e os órgãos envolvidos. Haverá bloqueios nas áreas mais sensíveis, porque a etapa do ciclismo exige uma atenção maior”, informou. A atuação será integrada à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e à Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

Para os moradores de condomínios e demais pessoas que precisam sair da região do Mosqueiro, uma das alternativas indicadas é utilizar a Rodovia dos Náufragos, com acesso às avenidas Melício Machado e Júlio César Leite. De acordo com o BPTran, esse trajeto permanecerá disponível como rota alternativa para quem reside nas imediações.

A organização informou à Polícia Militar que os bloqueios estarão previamente cadastrados em aplicativos de navegação por GPS. A orientação é que os condutores consultem essas plataformas antes de sair para verificar os caminhos disponíveis e planejar o deslocamento.

Liberação gradual das vias

A retirada dos bloqueios ocorrerá de forma gradual, conforme os atletas ultrapassarem os pontos de controle e os horários de corte previstos na competição. Com a passagem dos participantes e o encerramento das etapas em cada trecho, as equipes poderão liberar as vias e restabelecer o fluxo normal do trânsito.

Segundo o tenente Aquino, a estratégia permite agilizar a reabertura dos acessos. “Tudo isso é para otimizar e dar maior agilidade na abertura e no retorno do fluxo normal das vias”, destacou.

Fonte: PMSE