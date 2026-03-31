BPRv intensifica fiscalização nas rodovias estaduais durante a Semana Santa

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), unidade da Polícia Militar de Sergipe, dará início à Operação Semana Santa, que será realizada ao longo de todo o feriado prolongado nas rodovias estaduais. A ação tem como principal objetivo reforçar o policiamento ostensivo nas vias, além de prevenir e combater crimes e infrações de trânsito.

Durante o período, o BPRv contará com efetivo ampliado, distribuído em pontos estratégicos das rodovias. A fiscalização será intensificada, especialmente no combate à condução de veículos sob efeito de álcool. Motoristas flagrados dirigindo após ingestão de bebida alcoólica serão penalizados conforme prevê a legislação vigente.

Outro fator de atenção nas operações é a presença de animais soltos nas pistas, situação que representa risco constante de acidentes. De acordo com o BPRv, somente neste ano, mais de 70 animais foram apreendidos nas rodovias estaduais. Os proprietários estão sendo identificados, cadastrados e comunicados ao Poder Judiciário, podendo responder criminalmente por expor a vida de terceiros ao perigo.

Segundo o comandante do BPRv, tenente-coronel Silveira, a operação busca reduzir o número de sinistros e proporcionar mais segurança aos condutores. “Nosso objetivo é diminuir o número de acidentes, por meio da prevenção, garantindo tranquilidade para quem vai viajar ou aproveitar o feriado”, destacou.

A população também pode colaborar com a fiscalização. Em caso de irregularidades, o cidadão pode acionar o BPRv por meio dos telefones 190 ou 198.

Fonte: SSP/SE