BPRv registra acidente em Lagarto e Riachão do Dantas durante o fim de semana

Na manhã desta segunda-feira, 09, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) divulgou o balanço das ocorrências registradas nas rodovias de Sergipe, entre os dias 06 e 08 de março.

De acordo com o BPRv, cinco acidentes foram registrados. Desses, três pessoas ficaram feridas e três vieram a óbito.

No sábado, 07, em Lagarto, uma colisão traseira entre uma motocicleta e automóvel deixou uma pessoa ferida na Rodovia SE-265, no Povoado Araçá. Um acidente também foi registrado no povoado Campestre, em Riachão do Dantas, uma queda de motocicleta deixou uma vítima fatal.

Ainda no sábado, uma colisão lateral, seguida de atropelamento, envolvendo duas motocicletas e um caminhão deixou uma pessoa ferida e outra morta na SE-230, em Nossa Senhora da Glória.

Já no domingo, 08, uma queda de motocicleta deixou uma vítima fatal na Rodovia SE-200, em Brejo Grande.

Durante o fim de semana, a equipe do Jaguar Boiadeiro também atuou nas rodovias estaduais, realizando o recolhimento de seis equinos soltos às margens das rodovias.

O BPRV reforça o alerta aos condutores:

Respeite as leis de trânsito, reduza a velocidade e dirija com atenção. A segurança nas rodovias depende da responsabilidade de todos.