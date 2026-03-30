logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

BPRv registra dois acidentes durante fim de semana em Sergipe

Screenshot

Entre os dias 27 e 29 de março de 2026, último final de semana, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atendeu e registrou dois acidentes de trânsito nas rodovias estaduais de Sergipe. Desses, uma pessoa ficou lesionada e a outra veio a óbito no local.

O sinistro de maior gravidade ocorreu no último sábado, 28, na rodovia SE-245, no povoado Massapê, município de Riachuelo. Uma colisão lateral entre uma motocicleta e um automóvel, resultou no óbito do condutor da motocicleta.

O segundo acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no último domingo, 29, na rodovia SE-100, no povoado Muriçoca, município de Indiaroba.
Com o impacto, o condutor da motocicleta ficou lesionado, sendo prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next