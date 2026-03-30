BPRv registra dois acidentes durante fim de semana em Sergipe

Entre os dias 27 e 29 de março de 2026, último final de semana, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atendeu e registrou dois acidentes de trânsito nas rodovias estaduais de Sergipe. Desses, uma pessoa ficou lesionada e a outra veio a óbito no local.

O sinistro de maior gravidade ocorreu no último sábado, 28, na rodovia SE-245, no povoado Massapê, município de Riachuelo. Uma colisão lateral entre uma motocicleta e um automóvel, resultou no óbito do condutor da motocicleta.

O segundo acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no último domingo, 29, na rodovia SE-100, no povoado Muriçoca, município de Indiaroba.

Com o impacto, o condutor da motocicleta ficou lesionado, sendo prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a uma unidade hospitalar.