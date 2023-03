BPRv registra mais de 20 mil abordagens a pessoas e veículos em fevereiro

Na última quinta-feira, 02, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), divulgou o Balanço Operacional do mês de fevereiro de 2023. Quase 15 mil pessoas foram abordadas, e não houve registro de homicídio na circunscrição. Outras mais de 6,6 mil abordagens foram feitas a veículos.

Nos dados gerais, durante o período, foram registrados 13 Relatórios de Ocorrência Policial (ROPs) – documento que detalha as ocorrências atendidas pela corporação -, dos quais três foram de prisão em flagrante.

O BPRv também realizou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) referente a animal solto em rodovia estadual. Além disso, a unidade registrou 1.956 autos de infrações cadastradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), recuperou um veículo e confeccionou 377 autos de infrações administrativas de trânsito, que resultaram no recolhimento de oito veículos.

Também foram apreendidos dois animais nas rodovias estaduais. 34 acidentes de trânsito foram registrados, dos quais 39 pessoas foram lesionadas e 10 vitimas morreram. Não houve registrado homicídio na área do BPRv . Com relação às abordagens, foram 6.675 feitas a veículos e 14.863 feitas a pessoas.

De acordo com o comandante do BPRv, tenente-coronel Raimundo dos Santos Júnior, o objetivo é combater o tráfico de drogas e armas. “Esses números são fruto do excelente trabalho desenvolvido por aqueles que compõe o BPRv, que seguem firmes no cumprimento da sua missão de promover paz e segurança aos cidadãos usuários das diversas rodovias do Estado de Sergipe”, destacou o comandante.

Fonte: Governo de Sergipe/SSP