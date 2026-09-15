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Brasil e EUA avaliam reunião presencial sobre tarifas durante G20

G20

Brasil e Estados Unidos têm expectativa de realizar uma reunião presencial para discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros durante encontro do G20 em Milwaukee, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro.

O ministro Márcio Elias Rosa e o chanceler Mauro Vieira devem se encontrar com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. Se confirmado, será o primeiro encontro presencial desde a retomada do diálogo bilateral.

As negociações foram retomadas após telefonema entre Lula e Donald Trump, em agosto, e já tiveram reunião virtual e encontros técnicos. Os EUA aplicaram tarifa de 25% ao Brasil, além de uma taxa adicional de 12,5%.

 

 

Fonte: VERO Noticias

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