Brasil empata com a Jamaica e dá adeus à Copa do mundo

Após empate sem gols contra a Jamaica nesta quarta-feira, 02, em Melbourne, as brasileiras deram adeus ao Mundial sem sequer passar da fase de grupos, algo que não acontecia desde 1995. Com quatro pontos, o Brasil terminou em terceiro no grupo F, atrás da própria Jamaica (cinco pontos) e da França (que bateu o Panamá por 6 a 3 e chegou a sete pontos, em primeiro). Com o apito final, o gramado do Estádio Retangular foi tomado pela emoção, desde o choro alegre das jamaicanas, classificadas ao mata-mata pela primeira vez na história, às lágrimas de decepção das brasileiras.

O triunfo da França sobre o Panamá por 6 a 3 (com três gols de Diani para a França), decretou a eliminação do Brasil.

A Jamaica aguarda pelo primeiro colocado do mesmo grupo para conhecer o adversário nas oitavas.

Na próxima quinta-feira, 03, a fase de grupos da Copa se encerra com os dois duelos finais do grupo H. Coreia do Sul e Alemanha se enfrentam em Brisbane (Austrália), enquanto Colômbia e Marrocos medem forças em Perth (Austrália). A Colômbia soma seis pontos, ocupando a liderança, seguida por Alemanha e Marrocos com três pontos cada, enquanto a Coreia do Sul ainda não tem ponto nenhum.

Fonte: Agência Brasil