Brasil goleia Uruguai e fatura Torneio Sub-20 no Espírito Santo

No último domingo, 12, a seleção brasileira sub-20 de futebol masculino venceu o Uruguai por 7 a 0 no Estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo.

Jogando com a vantagem do empate para ficar com o título, por ter a melhor campanha, a equipe verde e amarela dominou completamente o jogo e abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa com o centroavante Vitor Roque. O jogador do Athletico Paranaense desviou de cabeça uma cobrança de escanteio sem chances de defesa. Logo na sequência, aos 30 minutos, o árbitro marcou um pênalti polêmico em dividida entre o atacante brasileiro Marcos Leonardo e o zagueiro uruguaio Ignacio Rodriguez. Depois de muita reclamação, o defensor foi expulso e o atacante brasileiro, Marcos Leonardo, converteu com muita categoria a penalidade.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, Marcos Leonardo aproveitou a falha da zaga e fuzilou para dentro do gol uruguaio. Aos oito minutos da etapa final, o artilheiro da noite recebeu lindo passe de Matheus Nascimento e definiu com muita categoria, encobrindo o goleiro Randall Rodríguez.

A equipe do técnico Ramon Menezes ainda teve tempo para marcar mais três gols. Aos 36, depois de longa troca de passes, Kayky, do Manchester City, ficou cara a cara com o goleiro e definiu. Um minuto depois, Marcos Leonardo fez o quarto dele e o sexto do Brasil ao receber um cruzamento quase na marca do pênalti. Aos 40, o meia Jader, do Athletico Paranaense, fechou o placar tocando com categoria.

Além do 7 a 0 no último jogo do quadrangular, o Brasil já havia batido o Paraguai por 5 a 2 e o Equador por 4 a 1. A grande meta da comissão técnica brasileira e preparar o time para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2023.

Fonte: Agência Brasil