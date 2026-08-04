logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Braúna Lagarto anuncia novas vagas de emprego

Screenshot

O Supermercado Braúna em Lagarto, o Rei dos Preços Baixos, anunciou novas vaga de emprego.

A empresa está oferecendo vagas para os cargos de Encarregado de Loja e Prevenção de Perdas.

Para se candidatar à vaga de Encarregado de Loja, é necessário ter ensino médio completo ou superior em andamento ou concluído e disponibilizando de horário. Além de organização, proatividade e senso de responsabilidade.

O cargo de prevenção de perdas exige ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala. Além de atenção, agilidade e boa comunicação.

Os interessados devem enviar seus currículo para RHLAGARTO@BRAUNAATACADO.COM

Publicidade
Publicidade
Previous
Next