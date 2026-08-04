Braúna Lagarto anuncia novas vagas de emprego

O Supermercado Braúna em Lagarto, o Rei dos Preços Baixos, anunciou novas vaga de emprego.

A empresa está oferecendo vagas para os cargos de Encarregado de Loja e Prevenção de Perdas.

Para se candidatar à vaga de Encarregado de Loja, é necessário ter ensino médio completo ou superior em andamento ou concluído e disponibilizando de horário. Além de organização, proatividade e senso de responsabilidade.

O cargo de prevenção de perdas exige ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala. Além de atenção, agilidade e boa comunicação.

Os interessados devem enviar seus currículo para RHLAGARTO@BRAUNAATACADO.COM