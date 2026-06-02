Braúna Lagarto anuncia vaga de emprego para empilhador

O Braúna atacado, o Rei dos preços baixos, anunciou que está com uma nova vaga de emprego aberta para a cidade de Lagarto. A vaga é para o cargo em Empilhador.

De acordo com a empresa, para concorrer a vaga é preciso possuir disponibilidade de horário para escalas 6×1. Além de ter o curso de operador de empilhadeira atualizado.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail: vemserbrauna.lagarto@gmail. A empresa pede para que no envio seja inserido a vaga desejada no assunto do e-mail.