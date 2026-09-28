Briga de Flávio Bolsonaro com a CNBB e o risco real de perda de votos na base cristã

A corrida eleitoral deste domingo (27) ganhou um contorno de forte tensão e risco estratégico para Flávio Bolsonaro (PL). Ao voltar a falar sobre a crise envolvendo Nossa Senhora Aparecida e desferir duras críticas públicas, o candidato acirrou os ânimos com um dos setores mais influentes e sensíveis da sociedade: o eleitorado cristão. Ao acusar “gente de dentro da CNBB” (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) de se aliar ao PT para espalhar a mentira de que ele apoiaria a remoção do título de padroeira do Brasil, Flávio tentou estancar o desgaste, mas acabou ampliando o fogo cruzado com as lideranças católicas.
A polêmica ganhou tração após o resgate de um projeto de lei protocolado em 2007 pelo ex-deputado Victório Galli — aliado do bolsonarismo e hoje apoiador de Flávio —, que sugeria alterar a forma de reconhecimento legal da santa.
O grande perigo para a campanha de Flávio Bolsonaro não reside apenas na oposição institucional do PT, mas na reação de base do eleitorado cristão — tanto católico quanto evangélico. Para compreender como esse episódio pode fazer com que fiéis reverteçam a intenção de voto nele, é preciso observar três fatores cruciais:
O Fator Simbólico e Afetivo: No Brasil, a fé não é apenas um marcador ideológico; ela carrega uma profunda carga emocional e identitária. Para milhões de católicos, Nossa Senhora Aparecida é a Rainha e Padroeira do Brasil, um símbolo de união nacional e proteção espiritual. Qualquer insinuação, verdadeira ou falsa, de que um candidato compactua com o enfraquecimento desse título é recebida como uma ofensa direta à identidade religiosa.
O Impacto do “Ataque à CNBB”: Ao apontar o dedo para “gente de dentro da CNBB”, Flávio corre o risco de transformar uma disputa político-partidária em um conflito institucional com a maior autoridade da Igreja Católica no país. Para o eleitor católico moderado ou conservador que respeita a hierarquia eclesiástica, bater de frente com setores da Igreja pode ser interpretado como desrespeito ou intolerância velada, enfraquecendo a narrativa de que o bolsonarismo é o único guardião dos valores cristãos.
A Sensibilidade Evangélica: Embora o eleitorado evangélico historicamente vote em peso na direita, o ecossistema religioso brasileiro é complexo. Uma crise dessa magnitude envolvendo símbolos católicos tradicionais pode gerar desconfiança sobre a real capacidade de união e respeito interreligioso do candidato, abrindo espaço para que adversários políticos colem nele a pecha de manipulador da fé para fins eleitorais.
Enquanto a campanha tenta virar a página e conter os danos junto à opinião pública, o episódio deixa um alerta incontornável sobre os limites do jogo político: na era da hiperpolarização, a instrumentalização de símbolos de fé e o tensionamento com instituições religiosas cobram um preço elevado da convivência democrática, evidenciando que, mais do que disputar votos, a política nacional clama urgente pelo resgate básico do respeito às crenças e à devoção de milhões de brasileiros. Resta saber se o eleitorado cristão, diante desse turbilhão de acusações cruzadas, decidirá perdoar os desgastes do passado ou cobrar nas urnas o ônus de cruzar essa linha.