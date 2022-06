Na noite do último domingo, 26, uma discussão entre duas mulheres terminou com uma morte no bairro América, na zona Oeste de Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a confusão, uma mulher desferiu golpes de arma branca contra a vítima que morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

A autora do crime continua desaparecida. A polícia civil investiga o caso.

Fonte: Fan F1